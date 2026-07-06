Zelenski dice que una "batalla en el cielo" decidirá el resultado de la guerra con Rusia

Zelenski comentó en una entrevista con el diario británico Financial Times (FT), horas después de un masivo ataque ruso contra Kiev, que Ucrania ya había logrado impedir la victoria de Rusia en tierra y había expulsado a gran parte de su flota del mar Negro, convirtiendo el espacio aéreo en el escenario principal del conflicto.

"Creo que la victoria en esta guerra pertenece a quien sea más inteligente", afirmó el líder ucraniano. "Si detienes al enemigo en el campo de batalla, si frenas la guerra en tierra y le niegas el dominio en el mar -como hicimos con nuestros drones navales, ahuyentando a la flota rusa- entonces el próximo campo de batalla será el cielo", continuó.

Zelenski también confesó al diario que sentía que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba viendo la guerra de Ucrania con una "nueva perspectiva".

"El presidente Trump quiere estar donde hay éxito", dijo el mandatario ucraniano. "Eso está ligado a muchas cosas, no solo a su personalidad, sino también a las próximas elecciones, a su estatus y a su convicción de cómo se puede terminar esta guerra".

Zelenski atendió al FT en Kiev antes de la cumbre de la OTAN que se celebra esta semana en Ankara (Turquía), donde instará a los socios de la alianza a aumentar su apoyo a Ucrania con más sistemas de defensa aérea que ayuden a poner fin a la guerra, que ya dura más de cuatro años.

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En esta línea, el líder ucraniano argumentó que la capacidad de su país para producir y desplegar drones de largo alcance ha permitido atacar instalaciones energéticas y militares rusas y "neutralizar" la maquinaria bélica de Moscú.

Sin embargo, admitió que la principal debilidad ucraniana es su "defensa antibalas" y, aunque cuenta con sistemas Patriot estadounidenses y SAMP/T franceses capaces de interceptar misiles balísticos rusos, el suministro del que disponen es "extremadamente escaso".

"Si nuestros socios no abandonan financieramente a Ucrania, si nuestros soldados siguen manteniendo el frente, si cada kilómetro de avance ruso sigue costándoles decenas de miles - y a veces cientos de miles - de bajas, entonces la lucha decisiva tendrá lugar en los cielos", insistió Zelenski.