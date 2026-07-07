AI alerta de la violencia contra la prensa en México tras el asesinato de Roxana Guzmán

En un comunicado, la organización exigió investigar el caso con perspectiva de género y derechos humanos, así como "identificar, procesar y sancionar tanto a los responsables materiales como a quienes ordenaron, facilitaron o encubrieron este crimen".

Asimismo, advirtió que el asesinato ocurre en un contexto "alarmante" para la libertad de expresión en Veracruz (sur de México), donde al menos tres periodistas han sido asesinados este año.

"Esta realidad exige una respuesta urgente y contundente por parte del Estado mexicano y, en particular, del Gobierno de Veracruz", remarcó.

AI también llamó a reforzar las medidas de prevención y protección para quienes ejercen el periodismo y a investigar las causas que permiten este tipo de ataques, con el fin de evitar su repetición.

La reacción ocurre luego de que el Gobierno mexicano confirmara que los restos localizados en Veracruz corresponden a Guzmán, propietaria del portal Pulso Informativo Nanchiteco, después de ser secuestrada el 2 de junio en el municipio de Nanchital.

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El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que ocho personas han sido detenidas por el caso, entre ellas presuntos integrantes de un grupo criminal y tres policías municipales.

Por su parte, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió a los periodistas que consideren estar en riesgo acercarse a la Secretaría de Gobernación para solicitar medidas de protección.

El caso conmocionó a México después de que se difundiera en redes sociales un video en el que hombres armados irrumpían en el domicilio de la periodista para privarla de la libertad.

Con este crimen, suman tres periodistas asesinados en Veracruz en lo que va de 2026. Organizaciones civiles consideran a ese estado como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo debido a la violencia de los grupos delictivos y los ataques contra comunicadores.

Reporteros Sin Fronteras (RSF) considera a México el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años y lo ubica en el puesto 122 de 180 en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026.

La organización ha documentado más de 150 periodistas asesinados y 28 desaparecidos desde el año 2000, y señala que Veracruz figura entre los estados con mayor número de homicidios de comunicadores, junto con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.

Artículo 19, por su parte, ha documentado 176 periodistas asesinados y 32 desaparecidos en México desde el año 2000.