Al menos 15 civiles muertos en ataques con drones en una región foco de violencia en Sudán

"Ayer, un dron atacó un vehículo civil que transportaba a ciudadanos que se dirigían a una boda en la aldea de Al Shaatut, al este de la localidad de Jebra Al Sheikh, en el estado de Kordofán del Norte, causando la muerte de 13 civiles, entre ellos 5 mujeres", indicó la organización, que ha documentado abusos a lo largo del conflicto, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X.

Por otro lado, en otra acción perpetrada esta mañana, un dron atacó un vehículo civil que transportaba agua cerca de una fuente en la zona de Hamra Al Sheikh, lo que causó la muerte de dos personas.

La organización no indicó quién está detrás de estos ataques, y ni el Ejército sudanés ni las FAR se pronunciaron al respecto.

Ambas poblaciones se encuentran al norte de Al Obeid, capital de Kordofán del Norte, situada en una ruta clave que conecta las zonas controladas por las FAR en la región occidental de Darfur con el territorio controlado por el ejército en el este de Sudán.

En las últimas semanas, las Naciones Unidas han advertido que podrían repetirse en Al Obeid atrocidades similares a las cometidas durante el asalto de las FAR a la ciudad de Al Fasher, en Darfur, en octubre del año pasado.

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El conflicto en Sudán ha causado en poco más de tres años la muerte de decenas de miles de personas, el desplazamiento de más de 11 millones y ha generado las mayores crisis de desplazamiento y hambre del mundo.