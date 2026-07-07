Al menos cinco personas fallecieron tras el choque de tres vehículos en Ecuador

Además de los fallecidos también hay otras personas heridas, aunque el número no ha sido determinado aún por la institución estatal.

De acuerdo con información preliminar de las instituciones en el sitio, el siniestro involucró a dos vehículos livianos y un camión, que posteriormente impactaron contra unas viviendas ubicadas en una vía principal del municipio de Yaguachi, en Guayas.

Hasta el lugar se movilizaron bomberos de la localidad y personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) y de la Policía, que cerraron de manera parcial la circulación vehicular mientras recolectaban indicios para determinar la causa del choque.

En 2025 se registraron 20.346 siniestros de tránsito en Ecuador, que dejaron 17.932 lesionados y 2.354 fallecidos, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Del total de siniestros, 3.328 involucraron a vehículos pesados, como autobuses y camiones.