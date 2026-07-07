Ámsterdam da luz verde a un megacentro de datos en plena saturación de la red eléctrica

La empresa estadounidense Equinix, que ya opera nueve centros de datos en el área metropolitana de Ámsterdam, obtuvo la licencia para levantar el complejo en la zona de Amstel III, en el distrito de Zuidoost, donde está previsto también que se construyan hasta 8.000 viviendas durante los próximos años.

El proyecto contempla cuatro torres, pero inicialmente solo se construirá una, de 60 metros de altura, debido a la falta de capacidad en la red eléctrica.

La empresa prevé completar el resto de la instalación una vez entre en funcionamiento una nueva conexión a la red de alta tensión, lo cual no se espera antes de 2036.

Cuando esté plenamente operativo, el centro de datos dispondrá de una conexión eléctrica de 80 megavatios y un consumo estimado de 779 millones de kilovatios hora al año, una cifra cercana a los 869 millones de kilovatios hora que consumieron todos los hogares de Ámsterdam en 2024, según el diario regional 'Het Parool'.

La falta de capacidad en la red llevó a las autoridades locales a imponer el año pasado una moratoria para nuevos centros de datos, aunque los proyectos presentados con anterioridad, como el de Equinix, quedaron exentos y pudieron seguir adelante.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La licencia coincide con la polémica generada por otro megacentro de datos que la empresa británica Pure DC quiere construir en Ámsterdam para uso exclusivo de Microsoft para servicios vinculados a la inteligencia artificial (IA).

Ese proyecto, también aprobado antes de la moratoria, provocó un fuerte debate político sobre el uso de una infraestructura eléctrica limitada por tecnológicas extranjeras.

Equinix ha tratado de marcar distancias con ese caso al asegurar que su nuevo centro de datos no estará destinado a un único cliente, sino que ofrecerá capacidad a empresas de Ámsterdam, desde compañías emergentes hasta organismos públicos e instituciones de investigación.

Además del elevado consumo eléctrico, el proyecto ha generado críticas por su demanda de agua, puesto que para la primera torre, Equinix ha solicitado autorización para usar 274 millones de litros de agua potable al año para refrigeración. Cuando el complejo esté terminado, el consumo podría ascender a 1.095 millones de litros anuales.

La compañía prometió tratar de reducir esa cifra mediante nuevas tecnologías de refrigeración y subrayó que el calor generado por el centro de datos se cederá de forma gratuita para abastecer una red de calefacción urbana destinada a viviendas y oficinas del nuevo barrio.

El Ayuntamiento reconoce que la saturación de la red eléctrica condiciona la construcción de viviendas, escuelas y edificios públicos, pero recordó que los compromisos con Equinix fueron adquiridos hace años y revocar ahora el proyecto podría dar lugar a importantes reclamaciones económicas contra el consistorio.