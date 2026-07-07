Antigua y Barbuda dice que la UE le pidió eliminar su Programa de Ciudadanía por Inversión

Bajo el programa CBI, los inversores extranjeros obtienen la ciudadanía a cambio de realizar una inversión sustancial en el desarrollo socioeconómico de estos países.

En la carta, fechada el 25 de junio pasado y firmada por el comisario de la UE de Migraciones, Magnus Brunner, y dirigida a Browne, basó su solicitud en un Mecanismo Revisado de Suspensión de Visados adoptado por el organismo el 31 de diciembre de 2025.

"Bajo este nuevo marco, la mera existencia de un programa de CBI, independientemente de lo bien administrado que esté, constituye por sí sola un motivo suficiente para suspender el acceso sin visado", afirmó la UE en la misiva.

La carta indica además que ofrece un período de transición de 24 meses y propone la implementación de medidas provisionales específicas.

Estas medidas incluyen la exclusión total de las personas sujetas a medidas restrictivas de la UE, así como el fortalecimiento de los procedimientos de verificación para todas las nacionalidades, que deberán estar en vigor a más tardar en septiembre de 2026.

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La UE también indicó que reflejará la respuesta de Antigua y Barbuda en su Informe sobre el Mecanismo de Suspensión de Visados, previsto para diciembre de 2026.

Browne, por su parte, indicó que su Gobierno ya tenía conocimiento previo de que estas cartas serían enviadas y había iniciado consultas a nivel regional.

Asimismo, señaló que esta decisión de la UE no está dirigida únicamente a Antigua y Barbuda, sino a todos los miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental con programas activos de Ciudadanía por Inversión.

"La posición del Gobierno de Antigua y Barbuda es clara: el Programa de Ciudadanía por Inversión constituye un pilar fundamental de los ingresos no tributarios del país y no puede simplemente abandonarse sin que existan fuentes de ingresos alternativas viables, concretas y creíbles", afirmó Browne.

El primer ministro Browne declaró de manera inequívoca que el Programa de CBI continuará y que el Gobierno no cederá a presiones para llevar a cabo una eliminación unilateral que causaría un daño irreparable a la economía nacional y al bienestar de sus ciudadanos.

En este contexto, el Gobierno de Antigua y Barbuda continuará dialogando con la UE.

A lo largo de los años, el CBI ha financiado hospitales, escuelas, infraestructura y esfuerzos de recuperación tras desastres.

Además, el CBI representa una fuente de ingresos esencial para un pequeño Estado insular en desarrollo con un margen fiscal limitado y una elevada vulnerabilidad al cambio climático y a las perturbaciones económicas externas.