Daños a carreteras durante los bloqueos en Bolivia ascienden a 15,1 millones de dólares

Las afectaciones incluyen destrozos en la señalización, elementos de seguridad y obras de drenaje en 37 tramos de la Red Vial Fundamental (RVF), además de las pérdidas por la recaudación de peajes que no se pudo realizar durante los bloqueos, precisó el ministerio en un comunicado de prensa.

En el departamento de La Paz, donde están la sede del Gobierno y el Legislativo, dos de las carreteras más afectadas son la que conecta con la región andina de Oruro, que es una de las troncales del país, y la vía internacional hacia Perú a través de la localidad de Desaguadero.

Según el reporte, las carreteras en La Paz sufrieron un "deterioro de la carpeta asfáltica" por la "quema prolongada" de neumáticos "en numerosos puntos de bloqueo, donde los manifestantes también levantaron "barricadas de tierra" empleando maquinaria pesada.

Además, hubo "daños a la infraestructura de peaje" en la ruta La Paz-Oruro, donde fueron destruidas "casetas, instalaciones, equipos operativos" y otra infraestructura, lo que afectó el sistema de cobros y generó "pérdidas económicas" para la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

En la carretera hacia Desaguadero, localidad fronteriza con Perú, la plataforma vial fue destruida en algunos tramos donde los manifestantes cavaron "zanjas transversales de grandes dimensiones para impedir el tránsito" y en al menos otras tres rutas se destrozaron las barreras de seguridad de concreto para usarlas como material de bloqueo, indicó.

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También hubo afectaciones en carreteras en los departamentos de Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Potosí.

Los bloqueos fueron liderados por la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumando luego el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia del presidente Paz, quien el miércoles cumplirá ocho meses de Gobierno.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, trece de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Tras lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

En una investigación por las afectaciones que dejaron las protestas, el lunes fue encarcelado preventivamente por seis meses el máximo dirigente de los campesinos de La Paz, Vicente Salazar, acusado por los supuestos delitos de "instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los medios de transporte".