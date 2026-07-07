Detienen en Ciudad de México a exdirector de Pemex tras denuncia de violencia machista

De acuerdo con el reporte, Rodríguez Padilla, quien fue director de Petróleos Mexicanos durante 18 meses de la administración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue detenido la tarde de este martes por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la alcaldía Benito Juárez de la capital mexicana.

El documento no especificó el motivo del arresto, aunque indicó que fue puesto a disposición del Ministerio Público Común.

La captura se produjo 11 días después de que se viralizara una grabación de una cámara de seguridad en la que Rodríguez Padilla aparece golpeando, jalando y sometiendo en el suelo a su pareja.

El video fue publicado por Jiménez, quien en esa misma publicación pidió protección a Sheinbaum para ella y sus hijos.

“Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla”, advirtió Jiménez, de nacionalidad cubana.

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Tras dicha publicación, la Fiscalía General del Estado de Morelos inició una investigación contra Rodríguez Padilla, al tiempo que la mandataria mexicana aseguró que habría "cero impunidad" en el caso.

“Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este (...) Que no puede haber violencia contra las mujeres”, zanjó la titular del Ejecutivo durante su conferencia matutina del 29 de junio.

El polémico video se publicó casi un mes después de que el entonces funcionario abandonara la dirección de Pemex en un contexto de reestructuración financiera de la petrolera con altos niveles de deuda.