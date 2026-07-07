Estados Unidos acuerda impulsar los reactores nucleares pequeños junto con Seúl y Tokio

El encuentro tuvo lugar en la tarde del martes, y participaron el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio; el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi; y el ministro de Exteriores surcoreano, Cho Hyun.

Durante la reunión los tres responsables firmaron un "memorando de cooperación" para "promover la cooperación entre empresas japonesas, estadounidenses y surcoreanas en relación con la introducción de reactores modulares pequeños (SMR) en terceros países", detalló el Ministerio de Exteriores japonés en un comunicado.

El acuerdo busca mejorar el suministro energético en el Indopacífico y garantizar los "niveles más altos" de seguridad y no proliferación, y contempla la promoción de proyectos con préstamos e inversiones, según la descripción de las autoridades japonesas.

El Ministerio de Exteriores surcoreano, por su parte, definió el pacto como "una oportunidad para que Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, que poseen fortalezas complementarias en el sector nuclear civil, fomenten una cooperación mutuamente beneficiosa a nivel industrial", según un comunicado.

Los SMR, de los que actualmente solo hay dos funcionando en el mundo (uno en Rusia y otro en China), son reactores nucleares avanzados con una capacidad de potencia de hasta 300 MW por unidad, frente a los 1.000 MW de una central tradicional, y con un volumen de construcción menor, por lo que pueden estar disponibles con más rapidez y con un coste de inversión inferior.

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Están considerados como una de las principales opciones de futuro para la energía nuclear, y son objeto del interés de las grandes tecnológicas que desarrollan la inteligencia artificial, por los enormes requisitos de generación energética de sus centros de datos.

Durante el encuentro, los tres responsables trataron también asuntos como la cooperación en inteligencia artificial o la desnuclearización de Corea del Norte, y destacaron la importancia de "abordar las actividades cibernéticas maliciosas que financian los programas nucleares y de misiles" de Pionyang, según el comunicado de Japón.