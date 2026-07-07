Fujimori conversa con el presidente de Guatemala y el español Nuñez Feijoo

La Oficina de la Presidenta Electa, el perfil que ha creado Fujimori en redes sociales para difundir su labor en el periodo de transición desde su proclamación como mandataria y su próximo juramento al cargo el 28 de julio, compartió un video con fragmentos de la conversación.

"Va a ser un gusto colaborar con usted, no solo trabajar en el desarrollo de nuestras relaciones bilaterales, sino para poder colaborar en temas regionales e internacionales como ha sido tradición en nuestros dos países", dijo Arévalo.

Fujimori agradeció la llamada del presidente centroizquierdista, se refirió al tratado de libre comercio que se ha firmado entre ambas naciones y sostuvo que "hay que fortalecerlo".

La gobernante electa también mantuvo una conversación con Núñez Feijóo, quien le expresó sus felicitaciones por su elección.

"Agradezco por el respaldo tan importante que me dio días antes de la elección", dijo Fujimori a Núñez Feijoo y agregó que en la plataforma digital Reformismo 21, vinculada al derechista, ambos "ya han intercambiado ideas desde hace mucho tiempo".

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"Para nosotros también es importante seguir fortaleciendo nuestros lazos de amistad e intercambio comercial, España es uno de nuestros socios comerciales más importantes y quiero seguir estableciendo mensajes de confianza para los inversionistas", sostuvo Fujimori.

Este lunes, el embajador de China en Perú, Song Yang, hizo entrega a la presidenta electa de una carta de felicitación del presidente Xi Jinping, quien le transmitió su disposición para "subir nuevos peldaños" en la asociación estratégica integral China-Perú.

Del mismo modo, Fujimori visitó este lunes la Embajada de Japón, donde se reunió con el embajador Tsuyoshi Yamamoto, quien le entregó una misiva de la primera ministra nipona, Takaichi Sanae.

"Me complace enormemente que su excelencia, perteneciente a la comunidad nikkei, que constituye un puente de amistad entre el Japón y el Perú, asuma la Presidencia de la República tras haber recibido el respaldo del pueblo", reza la carta de Takaichi.

Tras ser proclamada el viernes pasado como presidenta electa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Fujimori ha mantenido llamadas y videollamadas con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Raúl Mulino; Honduras, Nasry Asfura; Costa Rica, Laura Fernández; y Paraguay, Santiago Peña.