Gobierno de Perú asegura que su "principal prioridad" es garantizar las elecciones locales

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hizo este pronunciamiento luego de que las máximas autoridades electorales del país advirtieran hoy sobre la falta de financiación para la organización de los comicios locales.

En ese sentido, el MEF garantizó que los recursos destinados al proceso electoral "continuarán asignándose conforme a criterios técnicos objetivos, considerando los requerimientos debidamente sustentados" por los organismos electorales, así como por los niveles de ejecución de lo asignado y los espacios presupuestarios "aún disponibles".

El MEF agregó que, por el anterior motivo, un proyecto de ley de crédito suplementario remitido al Congreso "propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo".

El ministerio sostuvo, además, que ha mantenido "una coordinación permanente con los organismos electorales y sus equipos técnicos", y que "continuará trabajando de manera conjunta para evaluar y atender los requerimientos que se encuentren debidamente sustentados y priorizados".

"El MEF reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y brindando el soporte presupuestario necesario para que las elecciones se desarrollen con normalidad", concluyó.

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Este martes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, dijo que la situación es "muy preocupante", porque desde noviembre pasado se gestionan los recursos financieros necesarios para los comicios regionales y municipales, pero a solo 88 días de esa elección existe un déficit de 589,52 millones de soles (173,4 millones de dólares).

Burneo señaló que si no se dispone de los recursos se verán en la necesidad de tomar otras medidas, como la posibilidad de prolongar el mandato de las autoridades regionales y municipales vigentes porque no se podrá continuar con la organización del proceso.

Los peruanos han sido convocados para elegir el próximo 4 de octubre a 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, 364 consejeros regionales, 196 alcaldes y 1.724 regidores (concejales) provinciales, y a 1.696 alcaldes y 9.188 regidores de distritos del país.

Esos comicios cerrarán un año electoral que comenzó en Perú con las elecciones generales del 12 de abril pasado y siguió con una segunda vuelta presidencial el pasado 7 junio, que fue ganada por la derechista Keiko Fujimori, quien será la jefa del Estado peruano durante el periodo 2026-2031.