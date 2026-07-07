Haití envía 31 profesionales de la salud, médicos y otros especialistas a Venezuela

"Con este gesto, Haití reafirma una convicción profunda: frente al sufrimiento, las fronteras se desvanecen y la solidaridad se convierte en un deber. (Como) nación que también ha conocido las heridas de las catástrofes naturales, Haití comprende el dolor de los pueblos golpeados por las tragedias y elige, a pesar de sus propios desafíos, tender la mano a un país amigo", explicó el Gobierno en un comunicado.

Según el Ejecutivo, esta misión médica de solidaridad hacia Venezuela, encabezada por el ministro de Salud Pública y Población, Sinal Bertrand, "da testimonio" de la "excelencia" de las relaciones históricas que unen a ambos países.

El Gobierno haitiano expresó sus deseos de pronta recuperación a los heridos, al tiempo que manifestó su "plena confianza" en la capacidad del pueblo venezolano para superar esta prueba con "valentía, dignidad y resiliencia".

Los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, registrados el 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, sacudieron el litoral Caribe de Venezuela y hasta el momento han causado al menos 3.685 personas muertas y 16.740 más heridas, según el más reciente balance de las autoridades venezolanas.

Por su parte, Haití ha hecho este gesto de solidaridad, pese a atravesar una grave crisis en todos los órdenes. La inseguridad en esta isla causó en los primeros cinco meses del año al menos 2.310 muertos y 1.106 heridos, según datos de la ONU. Mientas que, la bandas armadas dominan cerca del 75 % de la zona metropolitana de Puerto Príncipe, según estimaciones oficiales.