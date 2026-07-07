Jefe de la OCHA llega hoy a Venezuela para reunirse con supervivientes de los terremotos

Así lo anunció Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general, António Guterres, en su rueda de prensa diaria, en la que subrayó que la visita durará cuatro días y que Fletcher también se reunirá con altos cargos del Gobierno y con personas que colaboran en las labores de búsqueda y rescate.

Además, intervendrá mañana desde Caracas en una sesión informativa virtual a nivel ministerial sobre la respuesta humanitaria a la tragedia, los próximos pasos y lo que pueden hacer los Estados miembros de la ONU para ayudar.

Dujarric también recalcó que la financiación total destinada al Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela ha aumentado hasta los 300 millones de dólares. Antes de la tragedia, esta iniciativa había recibido unos 115 millones de dólares.

"Esperamos tener más información sobre ello en la sesión informativa que Tom Fletcher ofrecerá mañana por la mañana a los Estados miembros", subrayó.

El portavoz de la secretaría general reiteró además que, sobre el terreno, la ONU y sus socios humanitarios están ayudando a coordinar y prestar asistencia "para satisfacer las necesidades más urgentes de la población, en apoyo de los esfuerzos liderados por el Gobierno de Venezuela".

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En este sentido, destacó que, en los centros de respuesta y refugios que se han habilitado en el país, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha proporcionado 'kits' de alimentos listos para el consumo a casi 2.400 personas y cestas de comidas familiares a más de 4.100 personas.

En total, desde que comenzaron la labores de respuesta, el PMA ha prestado asistencia alimentaria a más de 25.000 personas "que la necesitaban urgentemente", subrayó.

Los terremotos que azotaron hace dos semanas al país han dejado 3.535 personas fallecidas y 16.740 heridas, según el último reporte del Gobierno venezolano.