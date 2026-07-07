Las deportaciones de salvadoreños se dispararon más del 90 % en primer trimestre de 2026

Las cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) indican que entre enero y marzo del año en curso se registraron al menos 5.351 retornos desde Estados Unidos, México y otros países no especificados, 2.538 registros más que igual período del año anterior.

Entre enero y marzo de 2026, las deportaciones de salvadoreños desde Estados Unidos casi se duplicaron en comparación con el mismo período del año pasado, saltando de 2.547 a 5.033 casos, lo que representa un incremento de 2.486 casos, es decir un 97,6 %.

En el caso de México, se dio una baja de 27 casos al pasar de 253 en 2025 a 226 en 2026, registros que equivalen al 10,7 %, mientras que los retornos provenientes de otros países aumentaron de 13 a 92 personas, para un crecimiento del 607,7 %.

De acuerdo con las cifras oficiales, en 2025 fueron deportados 16.051 salvadoreños, un 7,1 % más que el año anterior (14.986).