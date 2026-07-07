Líderes de la OTAN inician con una cena de gala una cumbre que revisará gasto en defensa

El miércoles tendrá lugar la reunión del Consejo del Atlántico Norte, en la que los jefes de Estado y Gobierno de la OTAN pasarán revista al avance en los compromisos para aumentar el gasto en defensa y se espera respalden un nuevo compromiso financiero de unos 70.000 millones de euros anuales para apoyar militarmente a Ucrania.

La cena de hoy, a la que los líderes fueron invitados con sus parejas, comenzó a las 18.30 hora local (15.30 GMT) en el Bestepe Presidential Compound, un complejo de edificios situado en los antiguos terrenos de la granja forestal de Mustafa Kemal Atatürk que ahora alberga la residencia oficial del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan.

El presidente turco y su esposa, Emine Erdogan, recibieron a los asistentes a las puertas del palacio presidencial.

En el mismo complejo tuvieron lugar simultáneamente una cena del Consejo OTAN-Ucrania para ministros de Asuntos Exteriores y otra del Consejo del Atlántico Norte a nivel de ministros de Defensa, a la que también fueron invitados los titulares de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur.

El miércoles, la agenda de los jefes de Estado y de Gobierno aliados incluirá el gasto en defensa, un año después de sellar en La Haya su compromiso de situarlo en el 5 % del PIB.

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Los países europeos y Canadá deberán afrontar el escrutinio del presidente estadounidense, Donald Trump, que sigue considerando insuficiente el camino de algunos aliados para conseguir esa meta.

Este mismo martes, Trump volvió a criticar a los aliados nada más llegar a Ankara.

"¿Para qué nos estamos gastando centenares de miles de millones de dólares en ellos, cuando ellos no están luego ahí para nosotros?", se preguntó el mandatario republicano, quien mostró así de nuevo su descontento con la negativa de los aliados europeos a intervenir en el conflicto de Oriente Medio o en la reapertura del estrecho de Ormuz hasta que no se pusiera fin al enfrentamiento armado.

Trump solo tuvo palabras amables hoy para el presidente turco, de quien dijo, tras ser preguntado por la posibilidad de que Estados Unidos venda cazas F-35 a Turquía, que tiene "una muy buena relación" con ese país, que "ha sido, en muchos aspectos, mucho más leal que otros países de los que esperábamos lealtad".

Además, los líderes de la OTAN esperan respaldar el miércoles un nuevo compromiso financiero para apoyar militarmente a Ucrania, que podría llegar a los 70.000 millones de euros durante dos años, incluida la contribución de 60.000 millones de préstamo de la Unión Europea, aunque no se prevén avances en el camino del país para convertirse algún día en miembro de la Alianza.