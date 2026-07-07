Más de 21.000 jóvenes latinos se capacitan para la industria deportiva con el Mundial 2026

Esta plataforma digital, lanzada el 3 de diciembre de 2025, combina conocimientos prácticos, contactos en la industria y acceso gratuito para ayudar a la próxima generación de líderes a alcanzar sus objetivos profesionales antes, durante y después del torneo, según un comunicado de Coca-Cola Company.

La vicepresidenta de Comunidades e Impacto Social de Coca-Cola Norteamérica, Alba Castillo Baylin, explicó a EFE que el principal objetivo de esta iniciativa ha sido "dejar un legado después del torneo, algo que beneficie a las comunidades y en especial a los jóvenes latinos que viven en estos países".

Además, indicó que con este proyecto buscan demostrar que "el deporte abre puertas mucho más allá de lo que es el juego específicamente" y genera oportunidades laborales en diferentes áreas, que abarcan desde la seguridad y el marketing hasta lo comercial y lo legal.

Coca-Cola FC Academy se concibió como un espacio de aprendizaje digital que combina alianzas con la red de embotelladoras de Coca-Cola en las ciudades sede del Mundial de 2026 y con organizaciones juveniles como Boys & Girls Clubs of America, Best Buddies International, Special Olympics, National CARES Mentoring Movement y Girls Inc. en Estados Unidos, además de The King’s Trust en Canadá.

Los participantes cursan un programa de estudios flexible y modular que abarca áreas como marketing deportivo, medios de comunicación, patrocinios, diseño creativo y liderazgo, con cursos impartidos por profesionales especializados en estas materias, tanto de la compañía como de las comunidades deportivas y futbolísticas en general.

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“Les dimos la oportunidad de interactuar con profesionales de todos los segmentos para que pudieran escuchar de ellos directamente su experiencia y conocieran cómo se crea y se pone en marcha un evento de esta magnitud”, explicó Castillo.

Al terminar el programa, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener certificaciones digitales, conectar con sus mentores y acceder a oportunidades laborales en las áreas de deportes y entretenimiento a través de una bolsa de trabajo especializada impulsada por la plataforma de empleo TeamWork Online.

"Antes de participar en el programa FC Academy no sabía nada sobre el fútbol ni sobre los eventos deportivos en general, pero después de ir al Trophy Tour y vivir la experiencia, ahora soy una auténtica aficionada”, expresó Naisay A., integrante de Boys & Girls Club of America.

Asimismo, el programa permitió otorgar más de 2.000 certificaciones de árbitros de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) con el propósito de paliar la escasez de jueces a nivel nacional y abrir más posibilidades profesionales para los jóvenes.

La compañía también ha llevado a cabo otras acciones junto a sus aliados, como workshops en los que jóvenes pudieron aprender de manera presencial diferentes aspectos de la industria deportiva. “Queríamos que entendieran cuál es la infraestructura, cómo se planea un partido de principio a fin. Los llevamos a los estadios para que pudieran ver lo que pasa tanto dentro como fuera del escenario”, añadió Castillo.

Asimismo, se ha dado continuidad al programa 'Coca-Cola Flag Bearers', que permite a niños y jóvenes entrar al terreno de juego con las banderas de las selecciones participantes. Como parte de una nueva iniciativa para el Mundial de la FIFA 2026, la compañía eligió un grupo de voces influyentes, entre ellos jóvenes de organizaciones aliadas, para asistir al sorteo previo a los partidos.

Según Castillo, la compañía planea adaptar la FC Academy a otros eventos deportivos como los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Esto se hizo para la Copa del Mundo, pero la pasión, los beneficios y los resultados han sido tan increíbles que dijimos: esto es algo para largo plazo”, concluyó.