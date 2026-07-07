Mesoamérica debe unirse ante desastres que vienen, dice la antropóloga Úrsula Oswald

"Nuestros países, sobre todo Mesoamérica, estoy hablando de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua y de México, necesitamos unirnos más, apoyarnos, no nada más por los desastres que vienen, sino también por la alerta. México acaba de poner un satélite en órbita que va ayudar a todo Centroamérica a tener alerta temprana frente a los huracanes", indicó Oswald a EFE en la capital hondureña.

La experta, que participó en la inauguración del Simposio Internacional 'Construcción de paz comunitaria: empoderamiento pacifista, violencias y desplazamiento forzado', señaló que la temperatura de los océanos se ha elevado, dependiendo del lado del fenómeno El Niño, lo que en su opinión "significa mucho más fuerza, mucho más energía".

Agregó que México ha hecho estudios y que a una profundidad de 2.000 metros hay una gran potencia energética acumulada que se convierte en huracanes, sequías, destrucciones y otros eventos muy difíciles como el aumento del nivel del mar.

"Tenemos costas gigantescas que se están erosionando por el aumento del nivel del mar", subrayó la investigadora mexicana, quien en el simposio dictó la conferencia titulada 'La integralidad de los procesos de construcción de paz: sustentabilidad ambiental, género y participación ciudadana'.

Sobre la violencia, subrayó que no solo afecta a Honduras, sino a todo Mesoamérica, con feminicidios, asesinatos, reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado, guerras y que todo eso "es un modelo impuesto a toda nuestra región".

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Ahora se habla de la Doctrina Monroe, pero que "Donald Trump (presidente de EE.UU.) ha dicho yo quiero los recursos naturales de toda América Latina. Esto implica, petróleo y materias raras, oro", dijo Oswald, quien considera que "hay que empezar a entender en un contexto más global y claro, una presión sobre los gobiernos para alinearse con este tipo de procesos impuestos mediante préstamos, condiciones de intereses, facilidades y mediante el envío de armas".

"¿Ojo, de dónde vienen las armas? el 80 % de las armas en México, que se capturan, provienen de Estados Unidos. ¿Saben cómo se triangulan? a través de Ucrania, los ucranianos venden las armas norteamericanas al crimen organizado en México", recalcó.

Sobre migración, señaló que hay que ver "qué pasa con los hombres y las mujeres migrantes que son expulsados de Estados Unidos, en qué condiciones vienen y qué posibilidad tienen para integrarse a la sociedad" de su país, ya que "huyeron por la destrucción socioambiental, por algún evento o por la violencia", y que hay que "empezar a pensar a nivel global, mucho más allá del esfuerzo del gobierno y de toda la comunidad para poder litigar y resolver este tipo de temas".

Oswald agregó que, en materia ambiental, "de los pueblos indígenas hay que aprender porque conservaron el ambiente, porque viven de la naturaleza".

El simposio, que finalizará el miércoles, es auspiciado por la UNAH, a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (Iudpas) de la Facultad de Ciencias Sociales, en alianza con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y es un espacio académico orientado a reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que plantea la construcción de paz en comunidades afectadas por la violencia y el desplazamiento forzado, según los organizadores.