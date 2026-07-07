Ministros de Defensa de América abordan en Perú lucha contra crimen y atención a desastres

El Ministerio de Defensa de Perú informó que la cita continental reunirá a más de 30 delegaciones y 25 ministros con la misión de adoptar una declaración en torno al trabajo de diferentes comisiones, entre ellas una dedicada al crimen organizado transnacional y otra a infraestructuras críticas.

El ministro peruano de Defensa, Amadeo Flores, que ejerce de anfitrión en este encuentro, explicó a Canal N que le toca liderar una agenda internacional en seguridad, donde se ha dado prioridad a impulsar "la defensa contra diferentes amenazas", donde las mafias internacionales son un objetivo antes de que se conviertan en "una amenaza de mayor envergadura" en la región.

Igualmente, los fenómenos y amenazas naturales con el fin de atender a la población con mecanismos eficientes.

Flores resaltó que la conferencia contribuye a compartir experiencias y acciones que han tenido resultados positivos en los países de la región, así como el fortalecimiento de los agentes de las fuerzas armadas y la Policía Nacional.

En tal sentido, el ministro peruano recordó las "operaciones espejo" (a ambos lados de las fronteras) realizadas en coordinación con Brasil, Ecuador y Colombia para el entrenamiento de sus fuerzas armadas y policiales en el combate de las amenazas a la seguridad fronteriza.

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Flores anunció que sostendrá reuniones bilaterales con su par de Ecuador para enfrentar los temas de seguridad y defensa en la frontera común, y de la misma forma con Estados Unidos, al que calificó de "socio estratégico de alto valor" y con cuyos representantes dialogará sobre el adiestramiento de personal militar y policial.

"Ser anfitriones constituye una muestra de confianza hacia nuestro país y una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la paz y la estabilidad regional.", dijo Flores.

"Esta conferencia exige que todas las actividades se desarrollen en un ambiente de orden, seguridad y con plenas garantías para las delegaciones participantes", concluyó el ministro, tras una supervisión del operativo de seguridad desplegado en la ciudad incaica de Cusco.