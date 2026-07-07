ONG exigen nueva política de alcohol en México tras cinco muertes por festejos del Mundial

"No podemos seguir permitiendo que la industria del alcohol siga normalizando el consumo de un producto que daña la salud y que provoca daños estructurales a la sociedad" declaró Yahaira Ochoa Ortiz, representante de la asociación Salud Justa.

Al evento acudieron representantes de otras organizaciones civiles como Red de Acción Sobre Alcohol (RASA) y Voces Jóvenes por el Derecho a la Salud, bajo la premisa de que las muertes acontecidas durante las celebraciones se deben a la falta de una política nacional contra el alcohol.

Las organizaciones apuntaron que no buscan la prohibición total del alcohol, sino una regularización que proteja la salud pública de la ciudadanía y que no normalice el consumo de un producto que "cuesta vidas”.

RASA tildó “insuficientes” las medidas impuestas por el Gobierno de la Ciudad de México como la ley seca, que restringe o prohíbe la venta, distribución y, en algunos casos, el consumo de bebidas alcohólicas, y señaló que las diferentes ciudades sede han tenido ocho años para organizar el Mundial y garantizar la seguridad en las calles durante las celebraciones.

“Hemos normalizado la idea de que ser aficionado implica beber” declaró Alonso Robledo, vocero de RASA, quien relacionó el consumo de alcohol con conductas de violencia doméstica y machista.

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El Gobierno de la Ciudad de México elevó este lunes a cinco la cifra oficial de personas fallecidas durante los festejos en la capital desde el inicio del Mundial de Fútbol 2026, un incremento que contrasta con el balance previo de cuatro decesos que las autoridades locales habían reportado.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, dio a conocer esta actualización al detallar el balance general del operativo sanitario, el cual acumula 3.563 atenciones médicas y 93 traslados de urgencia, aunque la funcionaria omitió precisar las circunstancias específicas de esta quinta muerte o si corresponde a una actualización ministerial de las víctimas previas.

Los reclamos de las organizaciones civiles se dan tras la derrota de la selección mexicana ante Inglaterra el pasado domingo que supuso el último operativo de seguridad para contener las celebraciones por los triunfos del combinado nacional.