Riad acusa a Irán de atacar un petrolero saudí mientras transitaba el estrecho de Ormuz

"El Ministerio de Asuntos Exteriores expresó la más enérgica condena de Aarabia Saudí por el ataque de la República Islámica de Irán contra el petrolero saudí Widian, mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, y por el ataque contra el petrolero catarí Al-Rukayyat", señaló en un comunicado.

El país del golfo Pérsico afirmó que estos ataques "inaceptables" constituyen un "asalto a la seguridad de la navegación internacional y a la seguridad del suministro energético mundial".

"La continua perpetración de estos ataques por parte de Irán es una grave violación del derecho y las normas internacionales, y de la Resolución 2817 del Consejo de Seguridad, que garantiza la libertad de navegación y el paso seguro a través de rutas marítimas", concluye la nota.

El estrecho de Ormuz desempeña un papel clave en las principales rutas de comercio marítimo y antes de la guerra de Irán se movía por el alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.

Desde el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, el la República Islámica ha usado su bloqueo como herramienta de presión en el conflicto.