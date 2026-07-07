Sánchez llega a Ankara a la cumbre donde coincidirá con Trump tras sus críticas a España

Sánchez está acompañado en esta cumbre por los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, José Manuel Albares y Margarita Robles, respectivamente, pero finalmente no pudo viajar con él su esposa, Begoña Gómez.

Gómez había sido invitada por la esposa del anfitrión de la cumbre, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para participar en los actos organizados para los cónyuges de los líderes, pero no podrá estar presente al denegarle el juez el permiso que había pedido después de que le retirara el pasaporte como medida cautelar en el caso en que se encuentra incursa.

El presidente del Gobierno reafirmará ante el resto de aliados que España cumple y cumplirá con todos y cada uno de sus compromisos con la Alianza, pero dejando claro que no va a renunciar a sus principios y, por tanto, no se moverá de un gasto en defensa superior al 2,1 % de su PIB.

Fuentes de su Ejecutivo confían en que la cumbre no sea monopolizada por las críticas de Trump a España y a otros socios europeos por no respaldarle contra Irán.

Pero en cualquier caso, aseguran que Sánchez acude a Ankara cargado de datos con los que responder a las acusaciones y evidenciar que no responden a la realidad.

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Entre ellos, que ha consolidado en 2026 el 2 % del PIB en defensa, está entre los ocho principales contribuyentes de la OTAN en apoyo a Ucrania, es el aliado con más tropas desplegadas en el flanco oriental, y ha impulsado un plan para desarrollar capacidades de la OTAN.

Datos que el Gobierno recalca que demuestran que España es un aliado que cumple con sus compromisos, lidera y actúa donde se le necesita, refuerza las capacidades clave para la Alianza y lo hace sin renunciar a sus principios, la sostenibilidad fiscal, y las prioridades políticas de gasto e inversión sostenidas por amplios consensos sociales.