Sting da un paseo por grandes éxitos propios e himnos de The Police en Les Nits Occident

No había pasado ni un minuto de las diez que, puntual, bajo al frente y micro de diadema alrededor de su cabeza, Sting se ha presentado con 'Message in a Bottle', un "bona nit" y gestos con las manos para que el público, de pie desde el primer envite pese a las sillas aferradas a la pista, le devolviera ese SOS que The Police lanzó al mundo en 1979.

El calor, reconcentrado entre la fachada del palacio y la grada instalada para el festival, hacía blandir abanicos, mientras el británico lanzaba las primeras balas bajo su nombre: la roquera 'I Wrote Your Name (Upon My Heart)'; 'If I Ever Lose My Faith in You', pieza más escorada hacia el blues y la melancólica 'Englishman In New York'.

Desde la disolución de The Police a mediados de los 80, Gordon Matthew Thomas Sumner, Sting, ha lanzado un buen puñado de trabajos propios y se ha embarcado en decenas de giras, pero la discografía del grupo sigue ahí, vigente como el primer día, por lo que solo con el arranque de 'Every Little Thing She Does Is Magic' un suspiro colectivo ha tomado los jardines de Pedralbes hasta eclosionar en un sonoro aplauso.

Con humor y ganas de jugar con el público, el inglés ha presentado la nostálgica 'Fields of Gold' hablando de su pequeña casa cerca de Stonehenge, a la que ha invitado a una taza de té a una de las asistentes, promesa cerrada con un apretón de manos sobre el escenario.

Tras una 'pausa de hidratación' –"volvemos en tres minutos", ha bromeado–, el asunto ha seguido inmediatamente con 'Never Coming Home', pieza en la que ha lucido especialmente Dominic Miller, guitarrista que acompaña a Sting en esta gira junto al baterista Chris Maas; y con 'Mad About You' y un impecable bajo.

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Después de una primera mitad sembrada de sus discos en solitario, la velada ha ganado músculo roquero con 'Wrapped Around Your Finger', 'Driven to Tears' y 'Can't Stand Losing You', pequeña probatura temporalmente inversa de la evolución musical The Police gracias a la representación de 'Synchronicity' (1983), 'Zenyatta Mondatta' (1980) y 'Outlandos d'Amour' (1978), respectivamente.

Con un estado físico y vocal vigoroso –en octubre Sting cumple 75 años–, el músico ha planteado sus dudas sobre la reencarnación en esa declaración de amor hasta la eternidad que es 'A Thousand Years', mientras que 'Shape of My Heart', una de las composiciones más reconocibles de su aventura individual, ha invitado a intuir que estábamos ante el inicio de un final por todo lo alto.

Así ha sido, porque el ritmo desenfrenado de la policiaca 'So Lonely' ha levantado a los asistentes a Les Nit Occident, que han terminado de acompañar con sus palmas la conclusión de 'Brand New Day' y, sin dejar que nadie pusiera su culo en el asiento, el bajista ha embestido con el orientalismo de 'Desert Rose'.

Mención aparte merece 'Every Breath You Take', reseguida de pe a pa por las voces de los 2.400 visitantes hoy a los jardines del Palau de Pedralbes, ejemplo de esos temas que superan bandas y se instalan en el acervo popular como algo más que una canción, quizá un rezo.

Tras el saludo a Barcelona, larga ovación mediante, el trío ha reaparecido con otro misil: 'Roxanne', uno de los primeros éxitos que comenzó a forjar la leyenda de The Police en un lejano 1978, hoy cantada con una arrolladora vigencia, ha puesto los cimientos a 'Fragile', corte con el que Sting, guitarra en mano por primera vez en toda la noche, se ha despedido definitivamente de la ciudad después de algo más de hora y media de concierto.