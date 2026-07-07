Surinam financiará la construcción de puente sobre río Corentyne, en frontera con Guyana

"No lo hemos decidido ahora, se lo comunicamos al presidente de Guyana en San Cristóbal", declaró a EFE la primera mujer mandataria de Surinam y líder del Partido Nacional Democrático (NDP, en inglés), que mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Guyana.

A finales de junio, el presidente Ali tildó de "novedad" las informaciones procedentes de Surinam según las cuales el Gobierno del país vecino y miembro de la Comunidad del Caribe (Caricom), se estaba encaminando hacia la financiación de la construcción del puente fronterizo, a pesar de los acuerdos previos que estipulaban que el proyecto se llevaría a cabo en colaboración con Guyana.

Las estimaciones previas a esta decisión situaban el costo de la construcción en 300 millones de dólares estadounidenses.

En septiembre del año pasado, Surinam y Guyana habían acordado acelerar la construcción del puente y reactivar las negociaciones fronterizas, que se encontraban estancadas.

El puente Corantijn se considera uno de los proyectos de infraestructura más importantes para una mayor integración económica entre Surinam y Guyana, y su objetivo es sustituir la actual conexión por transbordador entre South Drain y Moleson Creek, al tiempo que facilitará considerablemente el transporte de mercancías y pasajeros entre ambas naciones.

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"El Gobierno decidió financiar el puente al 100 %", afirmó el ministro de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Surinam, Stephen Tsang, al responder a las preguntas de los legisladores durante un debate presupuestario.

Del mismo modo, Tsang informó a los legisladores de que aún se están estudiando diversos modelos de financiación, incluida la posibilidad de cobrar peaje.

A su juicio, "será un puente surinamés".

Por su parte, Guyana afirmó en un comunicado que "ha tomado nota de la declaración" emitida por Surinam en relación con la obra sobre el río Corentyne, que "desde el inicio de esta iniciativa, el puente se ha concebido como un proyecto conjunto".

"Dado su carácter transfronterizo, ambos Gobiernos siempre han entendido que la planificación, la financiación, la construcción, la explotación y la gestión del puente serían cuestiones que debían someterse a consideración y acuerdo conjuntos", enfatizó el Gobierno de Guyana.