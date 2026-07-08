Arturo Pérez-Reverte publicará su nueva novela 'La hipótesis más peligrosa' en octubre

La editorial Alfaguara realizó este miércoles el anuncio y señaló que el Mediterráneo es un mar donde todavía resuena el eco de batallas, exilios, piratas, imperios desaparecidos, leyendas, dioses antiguos, libros clásicos y derrotas humanas.

La historia tiene como protagonista a Cal Gadea, un chico de dieciséis años criado por sus abuelos y fascinado por los videojuegos, que encuentra al hombre al que lleva tiempo buscando: Asier Lerrant, el padre que nunca conoció.

Lo localiza en un puerto del Mediterráneo siguiendo unas vagas pistas y una fotografía antigua, movido por una pregunta que lo atormenta desde niño: ¿Por qué ese hombre abandonó a su madre y lo dejó también a él fuera de su historia?.

A bordo de un velero que trafica con arte robado, padre e hijo emprenden un viaje en el que la búsqueda personal se intercala con un enigma histórico y una trama de carácter policíaco.

Pérez-Reverte, escritor, periodista y académico de la Lengua desde 2003, es uno de los autores españoles con mayor repercusión internacional y récord de ventas, con novelas famosas como 'El capitán Alatriste', que convirtió en saga, 'La piel del tambor', 'La tabla de Flandes' o 'El club Dumas'.

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Su última novela es 'Misión en París', publicada en 2025, aunque su libro más reciente es 'Enviado especial', una selección de crónicas y reportajes periodísticos suyos publicado en mayo de 2026. EFE