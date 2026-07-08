Bruselas pide actuar "rápido" ante temporada de incendios que empezó "inusualmente" pronto

"Este año, la temporada de incendios empezó inusualmente pronto con dos activaciones del mecanismo a finales de abril y principios de mayo. Esto requiere una actuación rápida", expresó la exministra belga en un debate en el Parlamento Europeo dedicado a las recientes olas de calor y los incendios forestales.

Lahbib señaló ante los eurodiputados que "Europa es el continente que más rápido se está calentando" y es algo que los ciudadanos "experimentan día a día". La comisaria apuntó, a continuación que "este año se han superado récords" y "sólo semanas después de las históricas altas temperaturas de junio se acerca otra ola de calor".

"Las consecuencias de la reciente ola de calor han sido graves", alertó la comisaria, quien a continuación detalló que "al menos 3.500 muertes se pueden atribuir a la ola de calor de junio". Sólo Francia, apuntó, ha informado de unos 2.000 fallecimientos por este motivo y se trata únicamente de "estimaciones preliminares".

En este contexto, subrayó que Bruselas "ha tomado una serie de medidas de prevención, preparación, respuesta y restauración", al tiempo que recordó que en marzo publicó una comunicación con recomendaciones para la gestión de incendios forestales.

En la misma línea, avanzó que la Comisión Europea desarrollará con la colaboración de los Estados miembros unas "orientaciones" para actuar en estos casos, así como un portal para la "gestión integrada de riesgo de incendios" con "mejores datos, concienciación y compromiso internacional".

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"También estamos preparando un nuevo marco europeo integrado para la resiliencia climática que esperamos adoptar más tarde este año", añadió la responsable de Gestión de Crisis del Ejecutivo comunitario.

A todo esto se suman los recursos disponibles con la reserva común llamada RescuEU, que cuenta con 25 aviones, 5 helicópteros y 22 equipos de drones en 10 Estados miembros, así como con "casi" 800 bomberos desplegados en Chipre, Grecia, España y Portugal que permiten que la UE actúa "inmediatamente" si es necesario para la extinción de incendios.

"El camino por delante es muy complicado pero con cooperación, compromiso y solidaridad europea avanzaremos hacia un objetivo colectivo y claro para la protección de ciudadanos y territorios", sentenció Lahbib.