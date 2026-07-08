Compra de vehículos 100 % eléctricos casi se cuadriplica en Ecuador en I semestre 2026

Anotó que gracias a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas y su reglamento, entre enero y junio de este año se adquirieron 5.509 vehículos 100 % eléctricos, "una cifra que casi cuadruplica los 1.394 vehículos registrados en el mismo período de 2025", según el catastro tributario vehicular del SRI.

Los propietarios de estos 5.509 vehículos se beneficiaron de la exoneración del impuesto administrado por el SRI y de las tasas del Servicio Público para el Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT).

Además, cancelaron únicamente 10 dólares por concepto de tasas de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

"Estos incentivos fortalecieron la adquisición de vehículos eléctricos y favorecieron la transición hacia una movilidad sostenible", sostuvo.

Anotó que el mayor crecimiento se registró en la categoría de automóviles, cuyas compras aumentaron 612 % en comparación con el primer semestre de 2025.

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La normativa establece la exoneración total del Impuesto a la Propiedad de los Vehículos particulares 100 % eléctricos, con excepción de las motocicletas, como parte de una política pública que incentiva la transición hacia formas de transporte más limpias y eficientes, señaló.

El SRI indicó que, con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con el impulso de la movilidad sustentable, la reducción de emisiones contaminantes y la construcción de un país más sostenible, mediante incentivos que fomentan el uso de tecnologías amigables con el ambiente.