Condenado en Italia a 16 años el patrón que dejó morir desangrado a un jornalero indio

La Sala de lo Penal del tribunal consideró probados los hechos, aunque aplicó circunstancias atenuantes, por lo que la pena final se fijó en 16 años, frente a los 22 que había solicitado inicialmente la Fiscalía, según informaron los medios locales.

Los hechos ocurrieron en junio de 2024, cuando Singh, que trabajaba sin contrato en la explotación agrícola de la que Lovato era patrón, fue arrollado por una máquina que le amputó un brazo y le provocó heridas de extrema gravedad.

En lugar de avisar a los servicios de emergencia, Lovato trasladó al trabajador hasta su vivienda y lo abandonó junto a su brazo amputado, que había colocado en una caja.

Según determinó la investigación, la víctima murió desangrada por una hemorragia que podría haberse evitado de haber recibido asistencia médica inmediata.

Lovato, hijo del propietario de la explotación, fue detenido por los Carabineros (policía miltiarizada) el 2 de julio 2024 acusado de homicidio doloso, después de que la Fiscalía cambiase el delito inicial de homicidio imprudente ante las conclusiones de los forenses, según los cuales si se le hubiese socorrido en el momento el jornalero se habría salvado con total seguridad.

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El caso provocó una fuerte conmoción en Italia y reabrió el debate sobre el denominado 'caporalato', el sistema ilegal de contratación y explotación de trabajadores, especialmente migrantes, muy extendido en algunos sectores de la agricultura italiana.