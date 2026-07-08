El BCE pide a las autoridades nacionales que mantengan las exigencias de capital a bancos

El Consejo de Gobierno del BCE quiere que las autoridades nacionales de prudencia macroeconómica mantengan la resiliencia actual del sistema bancario.

"Pese a los riesgos elevados, las condiciones del sector bancario en términos de capitalización y rentabilidad siguen siendo favorables", dijo el Consejo de Gobierno del BCE en un comunicado tras la reunión del foro de prudencia macroeconómica del 24 de junio.

El Consejo de Gobierno del BCE considera que no hay señales de que los requerimientos de capital a los bancos restrinjan la oferta de crédito.

Por ello las autoridades nacionales deberían mantener los requerimientos de colchones de capital existentes para preservar la resistencia de los bancos y asegurar que el capital está disponible en caso de que la situación empeore, según el BCE.