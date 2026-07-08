El Parlamento Europeo ratifica el acuerdo comercial entre la UE y México

Con 474 votos a favor, 131 en contra y 60 abstenciones, la Eurocámara dio el visto bueno a un pacto por el que Bruselas y Ciudad de México actualizan su relación comercial, regida a día de hoy por el acuerdo que firmaron en el año 2000.

El nuevo marco reduce al 0 % el arancel a 13.000 toneladas de porcino, a 20.000 toneladas de distintos tipos de quesos y a 13.000 toneladas de preparados lácteos, frente a la tasa actual del 45 % en todos esos productos que van de la UE a México.

México eliminará por completo sus altos aranceles para permitir el acceso libre a exportaciones agroalimentarias de la UE como pasta (actualmente sujeta a aranceles de hasta el 20 %), chocolate y confitería (más del 20 %), quesos azules (hasta 20 %), patatas (hasta 20 %), manzanas y duraznos en conserva (hasta 20 %), huevos (hasta 45 %) y productos avícolas de relevancia económica (hasta 100 %).

Además, la UE logra la protección de 568 alimentos y bebidas bajo denominación geográfica, como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort, para evitar el contrabando y la venta de imitaciones.

También mejorará el acceso de las compañías europeas a las licitaciones públicas en México y eliminará barreras comerciales en sectores como los servicios financieros, el transporte y, sobre todo, el de las materias primas, de las que México tiene grandes reservas.

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Además del pacto comercial, la Eurocámara ratificó también el Acuerdo Global Modernizado, por el que la UE y México se comprometen a profundizar su relación en materia de seguridad, lucha contra el cambio climático, igualdad de género o en el ámbito sanitario.

Un acuerdo que entrará en vigor cuando lo hayan ratificado los 27 países de la Unión Europea.

"El Parlamento Europeo acaba de votar a favor de dos acuerdos importantes que profundizan la cooperación política y desbloquearán nuevas oportunidades de comercio, inversión y empleo a ambos lados del Atlántico", dijo la presidenta de la institución, Roberta Metsola, en redes sociales.

La UE profundiza así sus vínculos comerciales con Latinoamérica, después de que a finales de abril entrase en vigor de forma provisional el acuerdo comercial con Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) tras más de 25 años de negociaciones, a la espera de que también lo ratifique la Eurocámara.