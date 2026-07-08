El programa de Stephen Colbert obtiene nueve nominaciones a los Emmy tras su cancelación

Colbert competirá en las categorías de mejor serie de variedades, diseño de producción, dirección, montaje de imagen, diseño de iluminación, dirección musical, mezcla de sonido, dirección técnica y fotografía y mejor guion.

Esta es la vez que Colbert recibe más nominaciones en los Emmy, pues hasta ahora su récord estaba en cinco candidaturas.

El anuncio de la cancelación de 'The Late Show' por parte de CBS se produjo en julio de 2025, una decisión que la cadena aseguró que era "puramente financiera" y que coincidió con las negociaciones de fusión entre Paramount, la empresa matriz de la cadena, con Skydance, conglomerado ahora dirigido por David Ellison, cercano al presidente de EE.UU., Donald Trump.

Trump negó entonces cualquier responsabilidad en el despido de Colbert, que atribuyó a "su absoluta falta de talento" y al coste millonario del programa para CBS, pero aprovechó para advertir que los siguientes en caer serían otros dos reyes del 'late night': Jimmy Kimmel (ABC) y Jimmy Fallon (NBC), conocidos por sus desencuentros con el mandatario.

En la última semana del programa, a Colbert lo acompañaron decenas de famosos, incluido Bruce Springsteen, otro gran crítico de Trump, quien lo describió como "el primer tipo en EE.UU. que perdió su espectáculo porque tenemos un presidente que no soporta una broma".

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Tras la emisión de su último episodio el 21 de mayo, que contó con el cantante Paul McCartney como invitado especial, Trump celebró el fin del programa y calificó al presentador como un "completo idiota".

"Por fin se acabó lo de Colbert en CBS. ¡Increíble que durara tanto! No tiene talento, ni audiencia, ni vida. Era como un muerto en pantalla. Podrías sacar a cualquiera de la calle y sería mejor que este completo idiota. ¡Menos mal que por fin se fue!", escribió entonces el republicano en su red Truth Social.