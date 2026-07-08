El tratado sobre Gibraltar entre la UE y Reino Unido se firmará el 14 de julio en Bruselas

Una vez rubricado, está previsto que se implemente de forma provisional a partir del día siguiente en la zona fronteriza, donde desde hace décadas se levanta una verja de separación entre el peñón y España.

Durante una intervención en el Parlamento gibraltareño, Picardo detalló que viajará a la capital de la UE para asistir al acto de firma del acuerdo, que regula la relación posbrexit entre la UE y la colonia, cuya soberanía reclama España.

El Gobierno de Gibraltar presentó la semana pasada las medidas de seguridad reforzadas que ya están en vigor en la frontera y publicó recreaciones artísticas de cómo quedará la zona fronteriza una vez que el tratado se aplique.

Con el desmantelamiento previsto de la verja fronteriza se pondrá fin a las esperas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón, especialmente por parte de miles de trabajadores transfronterizos residentes en España.

Ahora, el aeropuerto gibraltareño será el punto de acceso al espacio europeo Schengen, de libre circulación de personas entre los países de la UE que pertenecen al mismo.

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Según explicó Picardo a la prensa hace unas semanas, dos policías españoles y dos gibraltareños serán los encargados del control de pasaportes a la entrada y a la salida del peñón en el lugar habilitado del aeropuerto para las verificaciones de acceso a Schengen, el mismo que para quien llegue en barco.