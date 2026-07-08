Heridas dos menores y detenido un adolescente en incidente en centro de secundaria alemán

La Policía de Alta Baviera había informado previamente de varias personas heridas y de la detención de un presunto autor.

"El detenido es un adolescente de 16 años. Según lo que se sabe de momento, dos niñas resultaron gravemente heridas", indicaron las fuerzas de seguridad en la red social X, que informaron asimismo del establecimiento de un punto de contacto en el cuartel de bomberos para los familiares y padres de los alumnos del centro educativo.

Las fuerzas de seguridad habían avisado de un amplio operativo policial en la zona del instituto, a donde acudieron numerosos efectivos, y habían llamado a la población a evitar la zona.

La Policía señaló en declaraciones al periódico 'Süddeutsche Zeitung' que aún hay que aclarar si las dos heridas y el detenido son alumnos del instituto.

Tampoco precisó más detalles sobre el incidente ni sobre una posible arma.

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Schongau es un municipio situado a orillas del río Lech, de unos 13.000 habitantes, y el instituto de secundaria cuenta con algo más de 800 alumnos.