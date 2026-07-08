Hungría considera que Ucrania es víctima de Rusia, pero no le mandará armas

"Para el Gobierno de Hungría, Ucrania es la víctima, y Rusia es un brutal agresor, y Ucrania tiene el derecho a defender su integridad territorial. Mantenemos nuestra ayuda humanitaria a Ucrania, pero como ya he dicho muchas veces, Hungría no enviará armas ni tropas a Ucrania", dijo Magyar antes de arrancar la segunda jornada de la cumbre de la OTAN en Ankara.

"Ayer tuve oportunidad de tener un breve debate con el presidente (ucraniano, Volodímir) Zelenski, y acordamos mantener un encuentro bilateral en un futuro cercano", agregó el mandatario.

Magyar asumió el cargo de primer ministro de Hungría en mayo pasado, tras ganar su partido Tisza las elecciones legislativas de abril, poniendo así fin a 16 años del Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, que mantenía una postura cercana a Moscú y tensa con Kiev, y rechazó siempre apoyar militarmente al país invadido.

Magyar aseguró hoy que "los húngaros creen en la fuerza y la unidad de la OTAN" y se declaró "decidido a reestablecer a Hungría como un aliado fiable en la OTAN".

"Es de nuestro interés común tener una OTAN unida. El Gobierno húngaro ya ha decidido incrementar el gasto en defensa de manera previsible y alcanzaremos el 5 % (del Producto Interior Bruto, acorde a lo consensuado el año pasado) en 2035", prometió el mandatario.