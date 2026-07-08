Kenia detiene a 18 ciudadanos chinos por presunto fraude cibernético en Nairobi

La operación fue llevada a cabo el lunes por detectives de la Dirección de Investigaciones Criminales (DCI) destinados en Kilimani, junto con funcionarios de la Embajada de China.

Los agentes actuaron tras recibir información de inteligencia y registraron varios apartamentos en la planta 18 de un edificio de la calle Kindaruma, donde hallaron lo que los investigadores describieron como "un centro activo de operaciones de fraude cibernético".

Según las primeras investigaciones, el grupo supuestamente atacaba cuentas fuera de Kenia y desviaba fondos a través del país africano antes de retirarlos en efectivo.

Durante la redada, los agentes recuperaron 39 pasaportes chinos y siete malasios, lo que, según los investigadores, apunta a posibles vínculos de la presunta red con ciudadanos de varios países.

Entre el material decomisado figuran siete CPU, once ordenadores de sobremesa Samsung, 16 portátiles, 26 teléfonos móviles y tres routers de la empresa keniana Safaricom.

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Los agentes también hallaron 293.000 chelines kenianos (unos 2.000 euros) y 22 billetes de 20.000 ariaris malgaches, la moneda oficial de Madagascar (unos 100 euros).

Tras la primera intervención, los investigadores registraron otros tres apartamentos del mismo complejo, que supuestamente eran utilizados por miembros de la red.

Las primeras pesquisas indican que los sospechosos habían entrado en Kenia durante el último mes desde varios países, entre ellos China, Malasia, Camboya y Madagascar.

Los detenidos fueron trasladados a la comisaría de Kilimani, donde permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones y a la espera de posibles acciones judiciales.

Las autoridades investigan ahora el alcance de la presunta operación, la posible existencia de colaboradores locales y el paradero de varias personas que habrían escapado antes o durante la redada.

Medios kenianos señalaron que en los últimos meses se han registrado quejas por redes de fraude que operan desde Kenia y atacan cuentas en China, Hong Kong, Malasia y otros países.

No es la primera vez que las fuerzas de seguridad kenianas llevan a cabo operaciones contra presuntas redes de fraude vinculadas a ciudadanos chinos, algunos de los cuales fueron deportados o procesados en casos anteriores.