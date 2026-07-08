La directora gerente del FMI visitará Argentina a finales de este mes

"Tengo el agrado de anunciar que a fin de mes recibiremos en la Argentina a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, quien visitará nuestro país invitada por el presidente Javier Milei", anunció en redes sociales el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

El ministro dijo que la visita de Georgieva "se da en el contexto de la excelente relación y el diálogo constructivo" del Gobierno de Milei con el Fondo "en el marco del exitoso programa económico en curso".

Según Caputo, la visita "permitirá continuar profundizando el trabajo conjunto y el apoyo del FMI para consolidar los avances alcanzados en materia de estabilidad y crecimiento económico" en Argentina.

El 11 de abril de 2025 Argentina firmó con el FMI un nuevo acuerdo, el número 23 en el complicado historial de pactos -en su mayoría fallidos- sellados con ese organismo.

El acuerdo de facilidades extendidas firmado por el Gobierno de Milei fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de unos 20.000 millones de dólares.

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En mayo pasado, el FMI aprobó la segunda revisión del programa, pese a que el país suramericano volvió a incumplir -como en la primera revisión- la meta de acumulación de reservas monetarias.

No obstante, el directorio del organismo celebró en un comunicado los "avances" de Argentina en lograr reformas estructurales y el "compromiso" del Gobierno de Milei de "implementar un conjunto equilibrado de políticas coherentes con los objetivos del programa", que también incluye exigentes metas de disciplina fiscal y monetaria.

La aprobación de la segunda revisión liberó un giro inmediato a Argentina de 1.000 millones de dólares, lo que elevó a 15.800 millones de dólares los desembolsos hechos dentro del programa vigente.

La deuda de Argentina con el Fondo asciende a unos 57.700 millones de dólares, lo que consolida su posición como mayor deudor al FMI, con deudas que representan un 34,6 % del total de los créditos pendiente de cobro por parte del organismo.

En lo que resta de este año, Argentina debe cancelar vencimientos con el FMI por 2.745 millones de dólares.