La ONU pide mantenar inversión internacional a Afganistán en plena crisis de deportaciones

Dos altos funcionarios de las Naciones Unidas instaron a "proporcionar una inversión urgente y sostenida en Afganistán, ya que uno de los mayores movimientos de retorno del mundo ejerce una inmensa presión sobre comunidades que lidian con pobreza aguda, crisis climáticas y oportunidades económicas limitadas", indicó la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) en un comunicado.

El administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Alexander De Croo, y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Barham Salih, hicieron este llamamiento al término de su misión conjunta en Afganistán, donde se reunieron con funcionarios del Gobierno talibán, quienes ayer les reclamaron ayuda para absorber a los retornados, y visitaron programas apoyados por la ONU en Mazar-e-Sharif, en el norte del país.

Según la ONU, más 6 millones de afganos han regresado al país desde 2023, incluidos alrededor de 2,9 millones en 2025. Más de 900.000 personas ya han retornado en lo que va de año, mientras que se espera la llegada de otros 2,5 millones para finales de 2026.

De Croo advirtió de que "la inversión internacional continua podría ayudar a los retornados a convertirse en contribuyentes para la recuperación y estabilidad de Afganistán".

Por su parte, Salih declaró que "la recuperación a largo plazo requiere algo más que asistencia de emergencia", subrayando la necesidad de protección, oportunidades y dignidad para la población, en particular para las mujeres y las niñas.

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La ONU indicó que menos de la mitad de los afganos retornados poseen documentos que los vinculen con el país tras años en el extranjero, lo que dificulta el acceso a los servicios y a las oportunidades económicas, y advirtió de que el 92 % de los retornados no pueden cubrir sus necesidades básicas.

El encuentro diplomático sucede después de que el Ministerio de Interior de Pakistán ordenara el arresto inmediato de cualquier ciudadano afgano sin visado válido a partir del próximo viernes 10 de julio en su territorio, como parte de una campaña de deportaciones masivas que comenzó en septiembre de 2023.

Desde la llegada de los talibanes al poder, en agosto de 2021, Afganistán se enfrenta a un severo aislamiento internacional que ha provocado una caída drástica en la ayuda humanitaria y el peor recorte de fondos en décadas.