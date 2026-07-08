Macron reafirma su apoyo a Groenlandia y anuncia mayor implicación en seguridad del Ártico

Macron anunció en redes sociales y en rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN en Ankara que Francia contribuirá, junto con Finlandia y Suecia, en las rotaciones de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la Alianza Atlántica en Finlandia, una misión en la que participarán soldados franceses.

"Nuestros soldados contribuirán a la seguridad del Gran Norte", afirmó Macron, quien enmarcó esta decisión en la estrategia de fortalecer la defensa europea dentro de una OTAN "más fuerte".

El presidente francés defendió además el desarrollo de una mayor autonomía estratégica europea, basada en un aumento del gasto en defensa, una mayor implicación de los países europeos en las operaciones de seguridad y el fortalecimiento de la industria militar del continente.

En ese punto, Macron estacó que Francia está asumiendo una mayor responsabilidad en la protección del flanco norte de Europa y subrayó que París ha incrementado su presencia para cubrir parte de las capacidades que Estados Unidos ha redistribuido hacia otros escenarios.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este miércoles que Groenlandia "es muy importante" para Estados Unidos, pero "no lo es para Dinamarca", país del que depende esa enorme isla ártica. Igualmente dijo que la situación actual de ese territorio supone "un gran problema" que iba a plantear hoy durante la cumbre de líderes de la OTAN en Ankara.