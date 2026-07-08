Petróleo de Texas se dispara un 4,78 % tras anunciar Trump fin del alto el fuego con Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos (EE.UU.), sumaban 3,37 dólares respecto al cierre anterior.

Trump dijo este miércoles en Turquía que daba por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán porque ese país "es basura".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump ante la prensa, junto con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza en Ankara.

Según Trump, Estados Unidos había atacado "con mucha fuerza" la noche pasada, después de garantizarles un periodo de calma por el funeral del líder supremo, Alí Jamenéi, que murió en los primeros ataques de la guerra iniciada el 28 de febrero pasado.

Las declaraciones de Trump se producen tras los más recientes intercambios de hostilidades entre Irán y Estados Unidos.

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Las fuerzas estadounidenses atacaron Irán anoche en respuesta a las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

Irán, a su vez, bombardeó bases que mantiene EE. UU. en varios países del golfo Pérsico como represalia.

El alto el fuego alcanzado entre ambas partes el mes pasado había reabierto el crucial estrecho de Ormuz al transporte marítimo comercial tras meses de interrupción.