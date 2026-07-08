Trump da por terminada la tregua tras dos días de ataques cruzados entre EEUU e Irán

Tras los ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, EE. UU. respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Jarg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Irán, a su vez, reaccionó atacando bases de EE. UU. en varios países del golfo Pérsico y los estadounidenses dieron un paso más y revocaron la autorización de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales.

Trump dijo en la cumbre de la OTAN de Ankara que da por acabado el acuerdo marco de alto el fuego con Irán, asegurando que "se ha acabado" porque Irán "es basura".

"Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, lo usarían", aseguró Trump ante la prensa al inicio de la segunda jornada de la cumbre de líderes de la Alianza.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

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Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

La escalada continuó con la amenaza de Trump de un nuevo ataque esta noche contra Irán, al tiempo que afirmó que ya se verá qué ocurre con las negociaciones con Teherán.

"Se están comportando muy mal (los iraníes), como lo han hecho durante 47 años. Los golpeamos duramente anoche después de que lanzaran ataques", dijo Trump al inicio de la reunión bilateral con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Y en declaraciones a la prensa durante ese encuentro, amenazó con ocupar la estratégica terminal petrolera de la isla de Jarg y con destruir puentes y plantas desalinizadoras en Irán.

Más de 20 buques de guerra estadounidenses están desplegados en Oriente Medio, según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom).

Por otra parte, el Gobierno de Pakistán, que ha sido el principal mediador entre EE.UU. e Irán, instó a ambas partes a cumplir los compromisos del Memorando de Entendimiento de Islamabad y evitar una reescalada del conflicto.

Entretanto, cientos de miles de iraquíes acompañaron el féretro del líder supremo iraní Alí Jameneí, asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, a su paso por la ciudad sagrada iraquí de Nayaf, donde llegó tras cuatro días de masivos actos funerarios en Irán.

La procesión discurrió entre una grandísima multitud rigurosamente de luto, en una ciudad considerada uno de los centros neurálgicos de la doctrina religiosa chií.

Mientras, la ciudad santa de Mashad, la segunda más grande de Irán, se prepara para dar mañana, jueves, el último adiós a Alí Jameneí, cuyo entierro allí culminará una semana de multitudinarios funerales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, urgió a Estados Unidos e Irán a volver a las negociaciones para lograr un acuerdo de paz y a resolver las cuestiones pendientes por la vía diplomática, no por medio de agresiones.

Entre tanto, el precio del barril de petróleo brent para entrega en septiembre se disparaba más de un 6 % y superó los 78,5 dólares el barril.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía un 4,78 %, hasta 73,81 dólares el barril.

Los líderes de la OTAN instaron a Irán a "respetar plenamente" la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y consideraron que ese país "no debe disponer nunca de armas nucleares" en la declaración final de su cumbre en Ankara.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó los ataques lanzados por Estados Unidos en respuesta a las agresiones iraníes, y defendió que el país americano reaccione "con firmeza".

Por su parte, Trump insistió en que España "se portó muy mal" por no haberle respaldado en su ofensiva contra Irán y destacó la "unidad tremenda" que hubo durante la cumbre de líderes de la OTAN al respecto.