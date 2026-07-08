Un 6 % de las tecnológicas en la OCDE creadas sólo por mujeres, frente al 80 % por hombres

Las cifras las dio este miércoles el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, que alertó sobre las consecuencias de esa brecha precisamente cuando "la transformación digital nos ofrece -dijo- potentes herramientas para cerrarla", pero también plantea el riesgo de reproducir los sesgos de género actuales.

Cormann, que inauguró la segunda edición del Foro sobre la Igualdad de Género que se celebra hasta el jueves en la sede de su organización de París, insistió en aprovechar el efecto "amplificador" de las tecnologías de la información.

Se trata de conseguir "una transformación positiva" para la que hacen falta decisiones políticas que garanticen que "las tecnologías digitales sean inclusivas y se implementen de forma responsable" porque en caso contrario el riesgo es que se incorporen "los sesgos actuales en las decisiones automatizadas del futuro".

El secretario general indicó que la posibilidad de que una niña quiera convertirse en profesional de las tecnologías de la información y la comunicación es tres veces inferior que la de un niño. De hecho, sólo el 3 % de las mujeres tienen titulación en ese sector, frente al 11 % de los hombres.

Cormann advirtió de que las niñas tienen muchas más probabilidades que los niños de ser víctimas de cíberacoso y de sufrir abusos sexuales, y comentó que la mitad de las mujeres pueden haber sufrido sesgos de género facilitados por la tecnología. Un riesgo -añadió- que aumenta todavía más para las mujeres que participan en política.

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Afirmó que los gobiernos están activos y comprometidos para actuar y para ilustrarlo señaló que hay 29 países, entre miembros de la OCDE (son 37 en total) y entre los candidatos que tienen una autoridad dedicada a cuestiones de seguridad en línea, cuando en 2022 eran únicamente tres.

Dijo que la OCDE puede ayudar a ir "más lejos y más rápido", en primer lugar con sus datos, sus informes sobre el control de las brechas de género o sobre la armonización de definiciones.

Más allá de la cuestión específica de las tecnologías de la información y la comunicación, el secretario general recordó que, según las proyecciones que ya se habían presentado en el pasado, la desaparición de la brecha de género en la economía tendría consecuencias concretas, con un crecimiento un 35 % más rápido de aquí a 2060 en el conocido como el 'club de los países desarrollados'.

En ese horizonte, el producto interior bruto (PIB) sería al menos un 9,2 % superior.

En la actualidad, una mujer que trabaja a tiempo completo gana de media en la OCDE el 90 % de lo que percibe un hombre.

Esta segunda edición del Foro de la OCDE sobre la Igualdad de Género lleva por título 'Poner la transformación digital al servicio de todas y de todos" y cuenta con la participación de expertos y responsables políticos.

La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, interviene esta tarde en una mesa redonda sobre las tecnologías digitales, los datos y el futuro de la economía de los cuidados.