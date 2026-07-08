Un error de comunicación en un avión de Cathay activa la alerta de la OTAN en Rumanía

El incidente tuvo lugar el pasado sábado, cuando un Airbus A350-1000 con matrícula B-LXA interrumpió su contacto por radio durante un tramo de la ruta en la frecuencia asignada por el centro de control de área de Bucarest, una incidencia que obligó a activar el protocolo de defensa de la Alianza Atlántica.

La compañía aérea informó este miércoles del suceso y de la apertura de una investigación interna exhaustiva para determinar las causas de este fallo temporal de enlace.

El ministro de Defensa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, aseguró que la OTAN declaró una alerta de reacción rápida a las 13.42 hora central europea (12.42 GMT).

Nueve minutos después, dos aviones de combate Saab JAS 39 Gripen ejecutaron un despegue de emergencia desde la base militar húngara de Kecskemét, informó hoy el rotativo South China Morning Post.

Los cazas establecieron contacto visual preventivo con el vuelo comercial cerca de la frontera húngara para aplicar los protocolos reglamentarios de identificación y seguridad. Minutos después, la tripulación de la aerolínea logró restablecer el contacto con los controladores aéreos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Solucionada la incidencia, el avión retomó su plan de vuelo y aterrizó sin complicaciones en el aeropuerto de Heathrow a las 15.20 GMT. Cathay Pacific recalcó que la seguridad de los ocupantes nunca estuvo en riesgo.

Este tipo de interceptaciones de aeronaves civiles se ha convertido en un procedimiento rutinario de vigilancia debido a la alerta máxima instaurada por la OTAN en el flanco oriental europeo.

A mediados de junio, los cazas Gripen húngaros ya aplicaron este protocolo de seguridad sobre un Airbus A321 de la aerolínea israelí Arkia, que cubría la ruta Tel Aviv-Praga, tras registrar un silencio de radio similar al adentrarse en la misma zona.

Actualmente, la navegación comercial que transita por la región de información de vuelo del este de Europa y el mar Negro se enfrenta a severas restricciones.

Como consecuencia de la guerra en Ucrania, el espacio aéreo de países como Rumanía padece el impacto directo de las tácticas de guerra electrónica atribuidas a las fuerzas rusas.

Los boletines internacionales de seguridad aérea reportan episodios diarios de interferencia y suplantación de señales de satélite, práctica conocida en la industria como 'spoofing'.

Esta técnica altera los sistemas de navegación de las cabinas comerciales introduciendo datos falsos, lo que llega a engañar a los instrumentos sobre su ubicación geográfica.

Debido al cierre absoluto del espacio aéreo ucraniano, los corredores aéreos europeos adyacentes absorben ahora un intenso volumen de tráfico civil.

En este escenario de alta sensibilidad, cualquier interrupción en las comunicaciones desencadena el despliegue de cazas para verificar de forma visual que el aparato incomunicado no supone una amenaza para la soberanía nacional.