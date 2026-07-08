Un segundo terremoto de magnitud 5 sacude la provincia china de Sichuan

El primer temblor se registró a las 6:12 hora local (22:12 GMT del martes), mientras que el segundo lo hizo a las 10:08 hora local (02:08 GMT), ambos con epicentro en el distrito de Gaoxian y profundidades de ocho y seis kilómetros, respectivamente.

Hasta el momento no se han reportado víctimas del último terremoto, mientras que el primero dejó al menos dos personas con heridas leves, que ya han sido trasladadas a hospitales.

La Agencia Sismológica de Sichuan anunció el despliegue de un equipo de trabajo para asistir a las autoridades locales en las labores de respuesta de emergencia, mientras que numerosos internautas aseguraron que las sacudidas se habían llegado a sentir en Chengdu, capital regional a unos 260 kilómetros de la zona afectada.

La provincia ya sufrió este domingo tres terremotos seguidos que sacudieron el municipio de Mianzhu: uno de magnitud 4,5 a 20 kilómetros de profundidad, otro de magnitud 4,0 a 15 kilómetros y un tercero de magnitud 4,5 a 18 kilómetros.

Sichuan, con una población de unos 83 millones de habitantes y una superficie algo superior a la de Paraguay, se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica.

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En 2022, un terremoto de magnitud 6,8 dejó 93 fallecidos y 24 desaparecidos en esta provincia.

En mayo de 2008, Sichuan sufrió otro catastrófico sismo de magnitud 8 que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.