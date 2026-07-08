Video: EE.UU. ataca a Irán y restablece sanciones luego de disparos a tres petroleros en Ormuz

La respuesta militar de Washington vino horas después de la revocatoria de una exención temporal de sanciones sobre el petróleo iraní, y luego ataques a tres petroleros, entre ellos un buque catarí con gas natural licuado, en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

“Las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa iraníes, redes de mando y control, sitios de radar costero, capacidades de misiles antibuque y más de 60 pequeñas embarcaciones” de los Guardianes de la Revolución, indicó el ejército estadounidense en un comunicado en X.

“Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, expresó antes un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense a la AFP.

La exención sobre el petróleo iraní había sido anunciada en junio y permitió a la república islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

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Las acusaciones de Irán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán acusó a Estados Unidos de violar repetidamente el memorando de entendimiento acordado entre ambas partes para terminar con la guerra en Oriente Medio y amenazó con tomar represalias.

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“Irán está emitiendo una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y tomará medidas decisivas”, señaló el ministerio en un comunicado.

La agencia de noticias iraní IRIB informó más temprano de seis explosiones en la isla de Qeshm, siete más en la ciudad de Sirik y otras en la ciudad portuaria de Bandar Abás.

En Baréin el miércoles, el Ministerio del Interior dijo que tras los ataques estadounidenses contra objetivos en Irán se activaron alarmas.

“Se ha activado la sirena”, dijo el ministerio en X. “Se pide a los ciudadanos y residentes mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano”.