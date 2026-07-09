30 delegaciones internacionales participarán de la Conferencia por la Cultura Palestina

"Desde el Gobierno de España trabajaremos para que la segunda edición tenga lugar en Palestina", dijo el ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, en la rueda de prensa de presentación, junto con el embajador palestino, Husni Abde Wahed.

Urasun explicó que el objetivo es analizar cómo la comunidad internacional puede acompañar de manera "urgente y sostenida" la reconstrucción cultural de Palestina: "España asume un papel activo en esta tarea", apostilló.

El ministro precisó que la voluntad es pasar de la solidaridad a la coordinación internacional, "y de los gestos de apoyo a mecanismos concretos para la reconstrucción cultural del pueblo palestino".

La conferencia tratará seis grandes temas: el análisis de los daños sufridos, la protección del patrimonio, el papel de las artes y la literatura, el cine, la transformación digital y las estrategias de transformación del sector cultural.

En definitiva, dijo, se trata de pasar "del diagnóstico a la acción, de sumar recursos y acompañar la reconstrucción cultural".

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"Cualquier genocidio implica un genocidio cultural" y cuando desaparece una biblioteca, un archivo, un teatro, un museo, un cine o un taller de creación "se golpea la memoria de un pueblo", argumentó Urtasun.

El embajador palestino se refirió al intento de Israel de destruir la cultura de su pueblo y aseguró que "en política nada es casualidad".

"Todos los centros culturales, todas las bibliotecas y las universidades de la franja de Gaza han sido destruidas intencionadamente", incidió.

"Esto es fruto de una política consciente de destruir todo vestigio de cultura y futuro del pueblo palestino", dedujo, además de acusar a Israel de apropiarse de los valores culturales y de la identidad nacional de Palestina.

La inauguración será el 15 de julio en el Prado, con la presencia del director de cine palestino Basel Adra, ganador del Oscar de 2025 al mejor documental con 'No Other Land'; el subdirector de Cultura de la Unesco, Nayef Al-Fayed; y el ministro de Cultura de Palestina, Emad Hamdan.

Previamente, el día 14 se celebrará el Ágora Ciudadana por la Cultura Palestina en el Museo Thysse-Bornemiza, un espacio que reunirá a artistas y trabajadores de la cultura en mesas de debate sobre la memoria colectiva, derechos humanos, patrimonio e identidad, que durará hasta el día 15.

Según fuentes del Ministerio de Cultura, está confirmada la asistencia de los ministros de Egipto, Argelia, Polonia y Luxemburgo; secretarios de Estado de Francia, Portugal y Uruguay, representantes de Libia y Túnez, además de embajadores y responsables de organizaciones internacionales como la Unesco y la Liga Árabe.