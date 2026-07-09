A juicio el expresidente del BBVA por encargos ilegales a empresa vinculada a excomisario

En el auto de apertura de juicio oral, fechado este jueves, el magistrado Antonio Piña recoge los escritos de acusación de la Fiscalía y de las acusaciones particulares y envía a juicio a BBVA, el segundo banco más importante de España, por delitos de cohecho y 52 delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

En el caso de Francisco González, el instructor le atribuye delitos de cohecho activo y pasivo, 42 delitos de descubrimiento y revelación de secretos, grupo criminal, administración desleal y falsedad documental.

El juez fija una cantidad de 1,73 millones de euros para asegurar las responsabilidades civiles con el apercibimiento de que se embargarán sus bienes en el caso de que no depositen esa fianza en el plazo de 3 días y señala a la Sala de lo Penal como el órgano encargado del enjuiciamiento de estos hechos.

Se sentarán en el banquillo, además de la antigua cúpula de la entidad, su exresponsable de Seguridad, el que fue comisario de policía Julio Corrochano, y otros mandos policiales vinculados a Villarejo.

Según la justicia, Villarejo, haciendo un uso fraudulento de las posibilidades que le otorgaba su especial puesto dentro de la policía, puso en práctica una estructura empresarial con la cual lucrarse, gracias al acceso indirecto a todos los registros policiales y bases reservadas de datos, y el BBVA hizo uso de ello, a través de la empresa Cenyt.

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Corrochano habría puesto a disposición del banco este entramado, garantizándole la total discreción y opacidad si se recurría al mismo; a continuación, el banco requirió una serie de servicios, entre ellos seguimientos, intervención de tráfico de llamadas, consulta de bases de datos de personas o averiguación de patrimonio de distintas personas, entre ellos empresarios, abogados o periodistas, a partir de 2004.

Fuentes de BBVA indicaron a EFE que la entidad siempre ha defendido que de los hechos investigados no se deriva responsabilidad penal para la entidad.

En su escrito, el juez indica que, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, procede imponer a los acusados penas que ascienden a 173 años de cárcel para el expresidente de BBVA por delitos de cohecho activo y revelación de secretos en la contratación de la empresa Cenyt, vinculada al excomisario.

Para Villarejo se piden 216 años de cárcel, y otros 243, la pena más alta, para el que fuera jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano.

Tal y como relataba la fiscalía Anticorrupción, las contrataciones expuestas entre BBVA y Cenyt, así como los pagos efectuados por los servicios prestados bajo tales encargos, fueron posibles "por haber sido autorizados directamente por el presidente de la entidad y por sus más altos directivos".

El BBVA fue distinguido por la revista Global Finance como el ‘Mejor Banco de Trade Finance’ en Latinoamérica en 2026.