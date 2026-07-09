Abre el plazo de candidaturas al liderazgo laborista británico, con Burnham como favorito

Burnham, el único aspirante declarado hasta el momento, deberá presentar en los próximos días los avales necesarios para concurrir en la contienda, lo que incluye el apoyo de un 20 % del grupo parlamentario laborista, actualmente 81 diputados.

También requiere el respaldo de al menos tres organizaciones afiliadas, entre ellas dos sindicatos, o, en su defecto, del 5 % de las agrupaciones locales del partido.

Todo indica que el político de 56 años será el único candidato, después de que previamente descartaran postularse el ex ministro de Sanidad Wes Streeting, que se percibía como su principal rival, y, este miércoles, también Al Carns, ex subsecretario de Estado de las Fuerzas Armadas.

Según el calendario establecido por el Comité Nacional Ejecutivo (NEC, en inglés), órgano rector laborista, el 15 de julio ya se conocerá qué aspirantes han obtenido la nominación de los diputados, condición para continuar en el proceso.

Si al término de esta fase solo hay un candidato, los laboristas celebrarán una conferencia extraordinaria el 17 de julio para confirmar su elección. Se estima que Burnham será proclamado líder de la formación en ese momento.

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Si hubiera más de uno, lo que parece improbable, las votaciones entre militantes y simpatizantes afiliados se celebrarán entre el 6 y el 27 de agosto, y el resultado se anunciará el 29 de ese mes.

En caso de que el exalcalde de Mánchester se erija líder del Partido Laborista el viernes 17 de julio, el siguiente lunes, día 20, asumiría el puesto de primer ministro, tras ser nombrado oficialmente por el rey Carlos III.

Starmer, que llegó al poder en julio de 2024 con mayoría absoluta, anunció su dimisión el pasado 22 de junio al admitir que había perdido la confianza de su grupo parlamentario, tras meses de críticas a su gestión y el revés sufrido por el laborismo en las elecciones locales y regionales de mayo.