Al menos 24 muertos en Chad en choques entre la población local y mineros de oro libios

Los hechos se produjeron en un pozo minero de oro en la aldea de Wour hacia las 07:00 hora local (06:00 GMT), cuando los mineros libios trataron de tomar el control del yacimiento.

"Nuestra misión era proteger a la población y asegurar el yacimiento. Nos enfrentamos a los atacantes con determinación", señaló a EFE el teniente Hamid Nasradine, jefe de la unidad militar desplegada en el lugar para repeler a los atacantes.

"El saldo de muertos asciende a 24, entre ellos 14 atacantes libios, tres de nuestros hombres y siete civiles", añadió.

Por su parte, un vecino de Wour llamado Idriss Mahamat relató en declaraciones a EFE el miedo que pasó durante el asalto.

"Vi a hombres armados atacando nuestra aldea. Todos estábamos aterrorizados. El Ejército llegó justo a tiempo, pero perdimos a seres queridos. Es un día de luto para nosotros", recordó.

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Desde el descubrimiento de importantes yacimientos de oro, uranio y antimonio, la provincia de Tibesti se ha convertido en un área codiciada que atrae a mineros irregulares de Níger, Libia y Sudán.

La zona se ha transformado en escenario de conflictos constantes entre traficantes de oro, la población local y las fuerzas del orden.

La provincia tiene fama de ser una zona sin ley debido a su vasta extensión dentro del desierto del Sahara y escasa población, donde la presencia del Estado es casi inexistente.