De Caracas a Maracaibo: el trauma por el terremoto fuerza a familias a migrar

Desmayos diarios, insomnio y sensación de asfixia. Así se traducía el trastorno postraumático de Liliana Machado, la esposa de Urdaneta, que vio cómo una de las paredes de su casa se derribaba durante los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado al menos 3.811 fallecidos y 16.740 heridos.

La pareja, con raíces en la etnia wayú natural del estado Zulia (noroeste), vivía junto a sus tres hijos, todos mayores de edad y uno de ellos -el menor- con discapacidad, en la parroquia El Junquito de Caracas y la madre de Machado se encontraba de visita. Veían juntos la televisión en la sala cuando comenzó el doble terremoto, cuenta a EFE Urdaneta, de 63 años.

A este estado, el de Zulia, fronterizo con Colombia, han llegado varias familias procedentes de los estados afectados por los terremotos. Muchas personas han expresado su negación a volver a zonas como La Guaira, el estado más devastado por los sismos.

"No era temblor, temblor (...) es como un sacudón porque como que nos jalaban para allá -y- nos las jalaron para acá y como duró muchos segundos entonces entró el pánico, el miedo", relata Urdaneta al rememorar cómo vivió el doble terremoto que dejó daños importantes en su vivienda, sin que colapsara la estructura.

"Me entregué a eso pues. Agarré a mi hijo -el menor- y lo abracé (...) y me entregué a la situación", continúa.

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Urdaneta señala que afortunadamente a su familia no le ocurrió nada, pero su esposa quedó con un trauma "y se desmayaba casi todos los días" y por ello, cuenta, un médico que la trató le aconsejó "sacarla del lugar".

"Entonces, nosotros por la salud de mi esposa salimos de allá", afirma.

Llegaron a su Maracaibo natal, capital de Zulia, diez días después de los terremotos y ahora no tienen muy claro qué les depara el fu/turo. Urdaneta asegura que se siente como un extraño en su tierra natal.

"Mi esposa ya no quiere volver más. Esa es su posición en este momento. Claramente que ella ahorita no está bien pues (...) Está haciendo unos tratamientos de psicología y unas sesiones", insiste.

El Gobierno de Venezuela asegura que 17.907 personas se quedaron sin vivienda tras los terremotos y que 16.891 se encuentran en 87 campamentos.

La directora regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Lía Poggio, dijo el pasado jueves a EFE que tras este tipo de eventos muchas veces a la población se le aconseja "moverse a otros sitios" y que suele haber desplazamientos y migración interna, aunque, apuntó que "cada país tiene sus propias dinámicas".

Urdaneta, en tanto, está evaluando cómo adaptarse a su nueva vida en Maracaibo que, pese a ser una ciudad petrolera, enfrenta serias deficiencias sobre el servicio de agua, internet, gas y electricidad, especialmente porque su nueva vivienda queda en una zona rural.

También intenta encontrar las formas de ingresar al mercado laboral. En realidad, él quisiera regresar a Caracas, donde se dedicaba al servicio y mantenimiento mecánico de automóviles.

A la disyuntiva se suma el hecho de que sus hijos de 26, 22 y 18 años tienen en Caracas desarrollada su vida, "parte de su infancia" y también quisieran regresar.