Ejército jordano intercepta ocho misiles lanzados desde Irán, sin causar víctimas ni daños

Una fuente militar responsable del Comando General de las Fuerzas Armadas Jordanas afirmó que "los sistemas de defensa aérea jordanos interceptaron y derribaron ocho misiles lanzados desde Irán hacia territorio jordano este jueves", según el comunicado castrense, que añadió que la interceptación provocó la "caída de metralla, pero sin que haya información de víctimas ni daños materiales".

El Ejército hizo hincapié en que sus unidades están vigilando "los acontecimientos regionales y se encuentran en el máximo nivel de preparación para proteger el espacio aéreo del reino y defender su soberanía e integridad territorial", ya que "no permitirán ninguna violación del espacio aéreo jordano por parte de ningún actor".

Poco antes, el Gobierno jordano aseguró que las sirenas de alerta sonaron en el país "tras la violación del espacio aéreo del reino por misiles lanzados desde Irán", según la agencia oficial de noticias jordana, Petra, horas después de que Irán lanzara proyectiles contra Baréin y Kuwait.

Los últimos ataques contra Jordania lanzados por Irán fueron hace un mes, donde Teherán tuvo como objetivo la base aérea Muwaffaq Salti, una de las bases militares más destacadas de la región, ubicada en el centro-este de Jordania y con presencia estadounidense.

Poco antes de la acción de hoy contra el reino hachemita, las Fuerzas Armadas de Kuwait aseguraron que habían interceptado tres misiles balísticos, un misil de crucero y diez drones lanzados por Irán, un ataque combinado que causó al menos un herido y daños materiales en varios puntos del país, al tiempo que Baréin también se enfrentó esta noche a proyectiles iraníes.

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La nueva ofensiva contra países árabes que albergan bases estadounidenses se produce en medio de una nueva escalada en Oriente Medio, desencadenada un día después de que el presidente Donald Trump diera por terminada la tregua con Irán.

En este contexto, la Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó la autoría de la agresión y aseguró haber atacado "importantes infraestructuras e instalaciones de las bases estadounidenses" de Arifjan (sur) y Ali Al Salem (oeste) en Kuwait, así como los acuartelamientos en el vecino Baréin.

La República Islámica justificó la operación como una respuesta al "incumplimiento de las promesas y las recientes agresiones" de EE.UU., y advirtió que si se repiten las acciones militares norteamericanas extenderá sus "contundentes respuestas" a otras bases del golfo Pérsico.

Hasta el momento, Irán no ha reaccionado ante el ataque contra Jordania.

La ruptura del alto el fuego, pactado el pasado 17 de junio tras meses de hostilidades iniciadas por una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Teherán el 28 de febrero, fue justificada por la Administración Trump con el objetivo de degradar la capacidad militar de Irán y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz, punto clave para el mercado mundial de crudo.