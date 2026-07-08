Esto dice el Senado tras el bloqueo de YouTube a la transmisión de la sesión

La Cámara de Senadores emitió este miércoles un comunicado oficial para explicar el bloqueo de la transmisión de la sesión ordinaria de Senado TV en YouTube. La institución señaló que la interrupción respondió a una reclamación de derechos de autor atribuida a la FIFA y aclaró que, en principio, la medida no representa una sanción contra el canal institucional.

El bloqueo se produjo durante la sesión ordinaria de la fecha, en la que se abordó la polémica generada por las expresiones de la senadora liberal Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé, capitán de la selección francesa que eliminó a Paraguay del Mundial FIFA 2026. Durante el debate parlamentario fueron exhibidos fragmentos audiovisuales relacionados con la competencia.

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Bloqueo automático por derechos de autor

En su comunicado, la Dirección General de Comunicación informó que, de manera preliminar, el incidente estaría vinculado a la detección automática de contenido protegido por derechos de autor dentro de la transmisión difundida por YouTube.

La dependencia explicó que este tipo de bloqueos forma parte de los procedimientos automatizados que aplica la plataforma cuando identifica material perteneciente a terceros. En ese sentido, precisó que la reclamación, por sí sola, no implica una sanción para el canal oficial de la Cámara de Senadores.

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Senado TV analiza el reclamo

La institución indicó que el equipo técnico de Senado TV, junto con la Dirección General de Comunicación, ya inició la verificación del reclamo para identificar el segmento específico observado por la plataforma.

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Según el comunicado, una vez determinado el contenido cuestionado se adoptarán las medidas técnicas que correspondan con el objetivo de restablecer la disponibilidad de la grabación completa de la sesión.

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Las transmisiones continuarán con normalidad

La Cámara de Senadores también buscó llevar tranquilidad respecto al funcionamiento de sus canales institucionales. En ese sentido, aseguró que la programación de Senado TV y las transmisiones previstas dentro de la agenda legislativa continuarán desarrollándose con normalidad mientras avanzan las gestiones para resolver el incidente.

Hasta el momento, la institución no informó si presentará una impugnación ante YouTube ni confirmó cuál fue el fragmento audiovisual que motivó la reclamación atribuida a la FIFA. El análisis técnico sigue en curso y será el que determine las acciones posteriores para recuperar la grabación de la sesión.